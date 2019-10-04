Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке избили в США

Вашингтон, 4 октября. В Калифорнии задержан подозреваемый в избиении мужчины в кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой» на русском языке.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел еще в начале сентября, однако стал достоянием общественности после того, как полиция задержала некоего 32-летнего Дэвида Делгадо.

Подозреваемый напал на свою жертву, на голове которого была кепка со знаменитым высказыванием президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, в туалете одного из ресторанов.

«Делгадо спросил его о значении надписи на кепке, после чего несколько раз ударил жертву по лицу, из-за чего последний упал на пол. Подозреваемый продолжил избивать жертву и затем украл его головной убор и сбежал», — говорится в пресс-релизе полиции города Эрмоса Бич.

Поисками злоумышленника стражи правопорядка занимались в течение месяца. После ареста ему предъявили обвинение в избиении с причинением серьезных травм, а также ограблении.

Напомним, что в апреле текущего года житель США в костюме пирата отрубил мечом руку обидчику, сбившему с его головы бейсболку с предвыборным лозунгом Дональда Трампа «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).

По данным местной полиции, 30-летний Леор Бергланд жестоко отомстил обидчику, сбившему с него кепку — он ударил того мечом, после чего скрылся с места происшествия. Позже полицейские нашли и арестовали его в одном из местных ресторанов. У пострадавшего частично отрублена левая рука, его госпитализировали и выписали примерно через неделю.