Прах Ганди украли из мемориала в Индии

Москва, 4 октября. Прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии. После убийства политического деятеля в январе 1948 года его останки были кремированы.

Прах разделили на несколько частей. Одна из частей хранилась в мемориале в штате Мадхья-Прадеш. Как рассказали местные власти, инцидент произошел в день празднования 150-летия Ганди. Как пишет издание India Today, глава местного совета Гурмит Сингх пришел отдать дань уважения «отцу нации». Он заметил, что прах исчез с мемориала. Кроме того, вандалы написали на входе в здание мемориала слова «предатель нации».

Ранее в Индии запретили к показу фильм об убийстве премьер-министра республики Индиры Ганди. Ганди была убита в 1984 году людьми из собственной службы охраны. Центральное управление по сертификации фильмов Индии запретило к показу киноленту об убийстве Индиры Ганди в связи с угрозой общественному порядку.

Критики считают, что картина «Бриллианты общества» режиссера Равиндера Рави восхваляет убийц Ганди, что может вызвать протест в обществе. Убийство премьер-министра было совершено 31 октября 1984 года. Сатвант Сингх и Беант Сингх, на тот может много лет отслужившие в охране главы правительства, убили Ганди в ее собственной резиденции. Они напали на политика, когда та подошла к ним поздороваться. Причиной ненависти к Ганди стало подавление правительственными войсками восстания сикхских экстремистов, выступавших за отделение штата Пенджаб от государства. По приказу Ганди лагерь сикхов Золотой храм в Амритсаре был взят штурмом. Не все были согласны с жесткими действиями премьер-министра. Среди несогласных были люди из личной охраны Ганди.

После убийства премьер-министра в Индии вспыхнули беспорядки, в результате которых погибли несколько тысяч человек. Индира Ганди на протяжении многих лет занимала пост премьер-министра республики, пользовалась большим уважением народа. Власти опасаются, что фильм о событиях 1984 года вызовет негативную реакцию общественности.