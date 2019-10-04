Программисты обнаружили банковский вирус в 800 тыс. смартфонах россиян

Москва, 4 октября. Создатель антивирусного программного обеспечения фирма Avast сообщила, что обнаружила банковский ботнет, который заразил более 800 тысяч смартфонов российских пользователей на платформе Android.

Как отметила сотрудник Avast Анна Широкова, нечасто встречающийся ряд ошибок OpSec привел к открытию нового банковского ботнета Android, нацеленного на граждан России.

Найти вредоносную программу специалисты смогли после того, как хакеры использовали прокси-сеть, сформированную с использованием программы HtBot. При исследовании работы приложения программисты смогли идентифицировать злоумышленников, после чего последние не сумели зашифровать сообщения.

В результате специалисты смогли раскрыть их личные переписки. Так, в сообщениях злоумышленников речь шла об отмывании средств и платежах с использованием востребованных систем в киберпространстве, сообщает РИА Новости.

По словам Широковой, специалистам удалось увидеть не только образцы вредоносного программного обеспечения, но и понять, как хакеры работают с шпионскими программами более низкого качества, которые подключают гаджеты к ботнету.

Ранее аналитики сообщили, что пользователям Booking, Avito и Aviasales угрожает опасный вирус.