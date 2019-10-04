Москва, 3 октября. Российский сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал отказ в американских визах российским делегатам, направлявшимся на форум «Диалог Форт-Росс». Своим мнением он поделился в Twitter.

Пушков раскритиковал США за невыдачу виз российским дипломатам. Он напомнил, что всего несколько дней назад Вашингтон отказал в визах членам делегации РФ перед стартом Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда государственный секретарь США Майк Помпео заявил министру иностранных дел Сергею Лаврову, что не знал о случившемся.

После того, как Помпео заверил Лаврова, что ничего не знал о невыдаче виз членам делегации России на ГА ООН, США вновь отказали в визах российским дипломатам. Наверное, и на этот раз Помпео был не в курсе. Потрясающе. Кто же тогда рулит Госдепом? 3-й заместитель замглавы отдела? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 3, 2019

Как уточнил Пушков, «наверное, и на этот раз Помпео был не в курсе».

«Кто же тогда рулит Госдепом? 3-й заместитель замглавы отдела?» — пошутил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров назвал ситуацию с невыдачей виз российской делегации позором.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта ситуация требует жесткой реакции Москвы и ООН. По его словам, Штаты нарушили взятые на себя международные обязательства, поскольку Вашингтон не имеет права отказывать в выдачи виз официальной делегации, которая отправляется на мероприятия ООН.

Напомним, среди членов российской делегации, которым было отказано в получении виз, сенаторы, включая председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

Косачев подчеркнул, что Вашингтон пытается показать, кто в доме «хозяин». Косачев отметил, что необходимо очень жестко отреагировать на происходящее, причем как со стороны России, так и со стороны международного сообщества. По его словам, ответные меры на это радикальное нарушение обязательно последует.

Как сообщает «Газета.ru», в Госдепе США заявили, что Вашингтон серьезно относится к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН. Представитель внешнеполитического ведомства США отказался комментировать ситуацию с получением виз для российских дипломатов, отметив, что визовые запросы рассматриваются индивидуально.