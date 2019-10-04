За неделю 42 летательных аппарата провели разведку у российских границ

Москва, 4 октября. Разведку у российских границ за минувшую неделю провели 42 иностранных летательных аппарата. Об этом пишет газета Минобороны РФ «Красная звезда».

По данным издания, российские истребители за семь дней поднимались в воздух 27 раз, чтобы не допустить нарушения границ. Самолеты РФ сопровождали иностранные летательные аппараты. В итоге нарушений российского воздушного пространства допущено не было, пишет KP.RU.

Ранее сообщалось, что самолет ВМС США провел разведку у российских границ вдоль Черноморского побережья. Сначала Boeing P-8 Poseidon совершил разведывательный полет у берегов Крыма, а затем направился в сторону Новороссийска. Полет американского самолета длился около двух часов.

В последние годы иностранные БПЛА и самолеты-разведчики все чаще появляются у российских границ. Их замечают не только над Черным морем, но и у Калининградской области, а также неподалеку от баз ВС РФ в Сирии. Власти США отказываются прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на неоднократные призывы министерства обороны РФ.