Вашингтон, 4 октября. Соединенные Штаты Америки серьезно относятся к своим обязательствам страны, которая принимает штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, заявили в Госдепартаменте США. Как уточнили в ведомстве, государство решает вопросы выдачи виз для ее посещения в индивидуальном порядке.

В Госдепе прокомментировали практику отказа в визах россиянам. Журналисты поинтересовались в Госдепе, не являются ли случаи отказа в визах российским дипломатам и членам делегаций целенаправленной политикой США. Представитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что не может комментировать конкретный случай, когда дипломатам отказывали в оформлении разрешений на въезд..

Как пишет РИА Новости, он не стал комментировать предложение Москвы перенести заседание комиссии ООН по разоружению из Нью-Йорка в Женеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров назвал ситуацию с невыдачей виз российской делегации позором.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта ситуация требует жесткой реакции Москвы и ООН. По его словам, Штаты нарушили взятые на себя международные обязательства, поскольку Вашингтон не имеет права отказывать в выдачи виз официальной делегации, которая отправляется на мероприятия ООН.

Напомним, среди членов российской делегации, которым было отказано в получении виз, сенаторы, включая председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

Косачев подчеркнул, что Вашингтон пытается показать, кто в доме «хозяин». Косачев отметил, что необходимо очень жестко отреагировать на происходящее, причем как со стороны России, так и со стороны международного сообщества. По его словам, ответные меры на это радикальное нарушение обязательно последует.

Как сообщает «Газета.ru», в Госдепе США заявили, что Вашингтон серьезно относится к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН. Представитель внешнеполитического ведомства США отказался комментировать ситуацию с получением виз для российских дипломатов, отметив, что визовые запросы рассматриваются индивидуально.