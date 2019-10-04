Россияне перечислили, что их больше всего раздражает в коллегах

Москва, 4 октября. Эксперты провели исследование и выяснили, какие факторы в большей степени раздражают граждан РФ в их коллегах. Результаты опроса представил сервис по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

Так, практически половину опрошенных — 49% — в коллегах на работе раздражает лицемерие и вранье, 42% респондентов отметили, что их бесит, когда в коллективе распространяют сплетни.

Кроме того, чванство, конфликтность и невоспитанность коллег раздражают 40% россиян. Безответственность и отсутствие профессионализма приводят в бешенство свыше трети опрошенных, сообщает RT.

Аналитики также указали, что в число самых раздражающих факторов вошли нездоровое любопытство со стороны коллег — 29%, нервозность — 26%, лень — 18% и систематические опоздания — 16%. От близких отношений руководства с коллегами не в восторге 11% опрошенных граждан.

Терпимо относятся участники опроса к отстраненности — 7%, внешнему виду — 6%, приему еды в офисе — 4%. Лишь 3% россиян сказали, что их все устраивает в коллегах и ничего не раздражает.

Помимо этого, участники социологического опроса рассказали, что ценят в коллегах. К примеру, 64% отметили профессионализм, способность прийти на помощь — 61% и уважение к другим людям и чужому труду — более 50%.

В опросе были задействованы 3,5 тыс. граждан РФ старше 18 лет.