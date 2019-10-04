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Ребенок и взрослый погибли при пожаре в Белогороде

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Ребенок и взрослый погибли при пожаре в Белогороде

Белгород, 4 октября. Жертвами ночного пожара в многоэтажном доме в Белгороде стали два человека – ребенок и взрослый.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на пятом этаже в девятиэтажном жилом доме на улице Конева, сообщение об этом на пульт дежурного поступило около двух часов ночи.

«В результате пожара пострадали три человека, в том числе два ребенка 2011 и 2013 годов рождения. Из них двое погибли, в том числе ребенок», — рассказал РИА Новости источник в спасательном ведомстве.

Как сообщает RT, пожар был потушен в 02:45, всего к ликвидации возгорания было привлечено 35 человек и пять единиц техники.

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Источник: РИА Новости
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