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В НАТО «приняли к сведению» согласование Киевом «формулы Штайнмайера»

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В НАТО «приняли к сведению» согласование Киевом «формулы Штайнмайера»

Брюссель, 4 октября. В НАТО прокомментировали согласование формулы Штайнмайера для ее имплементации в законодательство Украины всеми участниками контактной группы в Минске.

Отвечая на информационный запрос  одного из украинских изданий представитель Североатлантического альянса заявил, что этот шаг будет способствовать исполнению Минских соглашений.

«Мы принимаем к сведению подтверждение в контактной группе текста формулы Штайнмайера. Этот шаг мог бы способствовать полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами», — заявили в НАТО.

Гражданская война началась на Украине в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Позже Донецкая и Луганская народные республики Донбасса и Украина подписали соглашение о перемирии, но, как утверждают Донецк и Луганск, украинская сторона регулярно нарушает его, открывая огонь по территориям ДНР и ЛНР.

В первый день октября стало известно, что участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», которая может способствовать разрешению затяжного внутриукраинского конфликта. СМИ сообщили, что представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма подписал документ в тот же день. 

На следующий день пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook опубликовала адресованное представителю ОБСЕ в минской группе Мартину Сайдику письмо политика с согласием Киева принять «формулу Штайнмайера».  

В приложенном к письму отсканированном документе, стоят подписи глав внешнеполитических ведомств ДНР и ЛНР Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.

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Источник: RT
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