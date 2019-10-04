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Депутат Рады обвинил Россию в прекращении поставок угля на Украину

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Депутат Рады обвинил Россию в прекращении поставок угля на Украину

Киев, 4 октября. Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец обвинил Россию в том, что она якобы перекрыла белорусский коридор поставки энергетического угля на Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам депутата Рады, коридор поставок был перекрыт 1 октября.

«Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, теперь станет катастрофической», — считает Волынец.

Он подчеркнул, что ежемесячно на Украину поставлялось от 300 до 400 тонн российского угля, передает «Взгляд.ру». Волынец отметил, что ранее отправители угля подавали заявки в РЖД с просьбой перевезти груз в направлении Белоруссии, однако, по словам украинского депутата, с 1 октября эти заявки якобы не подтверждаются.

«Это означает создание огромного дефицита энергетического угля в опасный момент — зимой», — цитирует Волынца «Царьград».

Отметим, что еще в начале сентября депутат Верховной рады заявлял о катастрофической ситуации с углем на Украине. По словам Волынца, объем запасов угля на складах тепловых электростанций в этом году на 54% меньше, чем в прошлом. При этом депутат подчеркнул, что даже в 2018 году у Украины были проблемы с накоплением угля на складах. Волынец считает, что причины такой ситуации связаны с проблемой ценообразования в сфере ресурсов.

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Источник: Facebook
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