Россия помогает Китаю в создании противоракетной системы. События дня. ФАН-ТВ

Китай получит новую противоракетную систему Россия помогает Китаю в создании современной системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент нашей страны Владимир Путин. По его словам, сейчас такая технология есть только у России и США. В будущем она кардинально повысит обороноспособность и Китая. Владимир Путин напомнил, что с Москва и Пекин реализуют ряд совместных проектов, а сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь» призвано стать одной из «несущих опор» Большой Евразии.

Визовый скандал в ООН На полях ООН тем временем прошло очередное заседание Первого комитета по вопросам разоружения. Увы, широкая повестка тем международной безопасности вновь сменилась «визовым скандалом». Дмитрий Полянский, один из представителей РФ в ООН, напомнил, что США отказали во въезде членам нашей делегации, и ее работа оказалась под угрозой срыва. В связи с этим Москва считает более уместным в 2020 году продолжить заседания Первого комитета за пределами Штатов: в Вене или в Женеве. А до тех пор взять паузу и перейти в режим неформальных консультаций: «Сегодня мне приходится констатировать, что, к сожалению, американская сторона вновь проявила крайнее неуважение к своим обязательствам, к нам, да и ко всем собравшимся сегодня в зале. Из-за отсутствия виз у части наших экспертов российская делегация вновь поставлена в положение, не позволяющее нам принять полноценное участие в работе данной сессии Первого комитета», — сказал Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН

Новый обмен пленными? Новый обмен заключенными между Москвой и Киевом может состояться уже на следующей неделе. Об этом в эфире канала «1+1» рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко. Более того, он предсказал, что акция станет даже масштабнее предыдущей. Кремль в свою очередь на эти слова пока не отреагировал. Напомним, что 7 сентября Россия и Украина обменялись пленными в формате «35 на 35». Перед этим омбудсмены обеих стран по правам человека Татьяна Москалькова и Людмила Денисова передали друг другу списки, которые в сумме насчитывали почти 200 человек. Впрочем, деталей грядущей сделки украинский МИД пока не раскрывает.