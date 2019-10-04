Медик дал советы для сохранения здоровья печени

Москва, 4 октября. Спорт, употребление свежих фруктов, овощей и орехов, отказ от чрезмерного употребления спиртного, а также соблюдение личной гигиены помогут сохранить печень здоровой. Об этом рассказал журналистам хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко.

Как говорится в статистических отчетах министерства здравоохранения РФ, в прошлом году было зарегистрировано 529,5 тыс. пациентов с болезнями печени, а в 2013 году — 454,5 тыс​​​. Так, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос практически на 13% за последние пять лет.

По словам Коваленко, необходимо соблюдать элементарные правила, чтобы поддерживать функционал печени. Как отметил специалист, надо отказаться от сидячего образа жизни и большого потребления алкоголя. Также нужно включить в рацион овощи, фрукты, орехи.

Ключевыми факторами риска развития заболеваний печени он назвал высококалорийную пищу, лишнюю массу тела, злоупотребление спиртным, вирусные инфекции, заражение гельминтами через пищу и контакт с зараженными домашними питомцами, а также токсическое поражение лекарственными препаратами, сообщает РИА Новости.

«Также в последнее время мы наблюдаем увеличение числа больных с первичным раком печени и жировой дистрофией печени, последняя напрямую связана с образом жизни и питанием», — подчеркнул врач.

Ранее медики назвали первые симптомы развития рака печени.