Готовившие теракты на Сахалине сторонники ИГ получили по 11 лет колонии

Южно-Сахалинск, 4 октября. В Сахалинской области осудили двух сторонников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

Как сообщает региональное управление Федеральной службы безопасности, 27-летний иностранный гражданин и 22-летний гражданин России планировали совершить теракт в Южно-Сахалинске.

«Иностранец приобрел компоненты взрывных устройств, в том числе предметы и вещества хозяйственного предназначения, из которых незаконно самостоятельно изготовил СВУ», — говорится в пресс-релизе.

Осужденные планировали совершить террористический акт на одном из объектов массового пребывания людей, однако их деятельность была пресечена – в апреле 2017 года сторонники ИГИЛ1 были задержаны. В качестве меры наказания каждому из осужденных назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает RT.

Напомним, что в середине сентября еще один сторонник «Исламского государства» был задержан в Дагестане. По данным НАК, боевик спрятал в лесу самодельную бомбу. С ее помощью он планировал совершить теракт «в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти».

1 Организация запрещена на территории РФ.