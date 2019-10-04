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Россия

Запущены реакторы самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика»

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Запущены реакторы самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика»

Москва, 4 октября. Физический пуск обоих ядерных реакторов реакторной установки прошел на новом российском головном универсальном атомном ледоколе «Арктика». Об этом сообщили в госкорпорации «Росатом».

Физическим пуском называют начало управляемой цепной ядерной реакции в реакторе и его вывод на достаточный для контроля минимальный уровень мощности.

«Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания «Арктики», — цитирует представителя госкорпорации РИА Новости.

На ледоколе установлена новая реакторная установка РИТМ-200, в которую входят два ядерных реактора тепловой мощностью 175 мегаватт каждый.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» проекта 22220 построен на Балтийском заводе в Петербурге по заказу «Росатома». Сдача судна в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев ранее заявил, что компания планирует начать ходовые испытания «Арктики» в декабре, сообщило RT.

В настоящее время идет строительство еще двух серийных атомоходов проекта 22220 «Урал» и «Сибирь». В августе госкорпорация подписала с Балтзаводом контракт на строительство двух дополнительных атомоходов этого проекта.

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я станут самыми мощными и большими в мире. Длина и ширина судна составят 173,3 и 34 метра соответственно, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн, а мощность — 60 мегаватт.

Ледоколы смогут проводить караваны судов, пробивая лед до трех метров толщиной. Они будут обеспечивать проход кораблей с углеводородным сырьем с шельфа Карского моря и месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Источник: РИА Новости
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