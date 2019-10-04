В Польше придумали, как перестать зависеть от российского газа

Варшава, 4 октября. Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал, когда его страна перестанет зависеть от поставок российского газа.

Размышлениями на тему политик поделился, выступая в эфире «Польского радио», отметив, что в настоящий момент Варшава больше всего голубого топлива как раз закупает у Москвы.

«На настоящий момент у нас самая большая часть поставок газа идет из России. Это долгосрочный контакт, от которого мы откажемся в конце 2022 года», — рассказал о конкретных сроках Наимский.

Говоря же о новых направлениях поставок газа, которые заменят собой поставки из Российской Федерации, уполномоченный правительства Польши назвал два объекта, которые должны быть готовы через три года.

«Импорт будет осуществляться с помощью СПГ-терминала в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe. Этот газопровод, а также расширенный терминал — это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян», — уточнил политик.

По словам Петра Наимского, к концу 2022 года власти Польши хотят полностью отказаться от поставок голубого топлива из России, закупая газ в основном в Катаре и Соединенных Штатах.

Как напоминает «Газета.ru», в конце августа США, Украина и Польша подписали межправительственный договор о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Из соглашения следует, что стороны намереваются сотрудничать с целью реформирования газового рынка на Украине, газовой инфраструктуры импорта польского природного газа и экспорта СПГ Соединенных Штатов.