Актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах

Лос-Анжелес, 4 октября. Студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко Тони Гаал и Сара Титер-Каплан обвинили актера в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает газета New York Times.

Иск подан в суд округа Лос-Анджелес в минувший четверг. Студентки обвинили Франко и его партнеров в использовании руководящего положения в школе для приобретения выгод сексуального характера.

Титер-Каплан и Гаал заявляют, что в 2014 году поступили в актерскую школу Джеймса Франко с целью развить профессиональные навыки. Но Франко и другие сотрудники школы якобы склонили их к участию в прослушиваниях и съемках сексуального характера. В обмен студенткам обещали роли в фильмах, которые впоследствии не были запущены в производство.

Франко наряду с другими артистами выразил солидарность жертвам насилия на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Тем не менее его обвинила в домогательствах американская актриса Виолет Пэйли. Артистка заявила, что Франко пытался принудить ее к сексу в машине и разделся перед ней. По словам Пэйли, Франко домогался и к ее несовершеннолетней подруге.

Актриса сообщила, что Франко принес ей извинения, которые она не приняла. Пэйли призвала звездного актера пожертвовать все полученные от роли в фильме «Горе-творец» средства в фонд помощи жертвам сексуального насилия.

Ранее американская прокуратура сняла все обвинения с голливудского актера Кевина Спейси, которого подозревали в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах. Решение было принято после того, как пострадавший от действий Спейси мужчина потерял свой смартфон. На устройстве находились доказательства вины актера, на которых строилось обвинение.