Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину в СМИ

Москва, 4 октября. Известный журналист Ольга Скабеева ответили на слова президента РФ Владимира Путина по поводу освещения в российских СМИ событий, происходящих на Украине.

«Никогда не делаем это специально», — написала накануне вечером телеведущая в своем канале в Telegram.

Напомним, что о работе российских средств массовой информации Владимир Путин рассказал в четверг во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер подчеркнул, что все СМИ, даже государственные, не говоря уже о частных, ведут независимую редакционную политику, выбирая, какие темы и под каким углом освещать.

Однако одно замечание Путин сделал, отметив, что события на Украине необходимо освещать максимально объективно, при этом критиковать, если есть за что, надо именно власти, а не простой народ.

«Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете», — отметил президент России Владимир Путин.

Как напоминает «Газета.ru», ранее Ольга Скабеева иронично отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о публикации текста его телефонных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом, отметив, что публикация полной стенограммы свидетельствует о том, что мировые лидеры не считают украинского президента важной фигурой, а его мнение никого не волнует.