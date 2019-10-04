Минфин подсчитал убытки на случай падения цен на нефть до $10 за баррель

Москва, 4 октября. Минфин подсчитал убытки российского бюджета на случай падения цен на нефть до 10 долларов за баррель. Расчеты приводятся в материалах к проекту казны на 2020–2022 годы.

В случае падения цен на нефть до 10 долларов за баррель бюджет недополучит порядка 5% валового внутреннего продукта (ВВП) в виде доходов от реализации энергоресурсов. Если российская нефть марки Urals будет стоить 10 долларов за баррель в течение 10 лет, бюджет в общей сложности потеряет 70% годового ВВП, который по итогам 2018 года равнялся 103 тлрн рублей.

Руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина считает, что это самый радикальный сценарий, вероятность воплощения которого крайне низка.

«Вряд ли Минфин всерьез ожидает такого развития событий. Рассчитывать урон в случае апокалипсиса — это скорее чисто техническая задача», — цитирует Суслину газета «Известия».

В Минфине считают, что самый близкий к реальности вариант стресса для бюджета предусматривает падение цены на нефть до 40 долларов за баррель. Государственные финансы в этом случае не пострадают, урон для доходов казны будет нулевым.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что в настоящее время нет глубоких оснований для стремительных колебаний на нефтяном рынке. Он отметил, что цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, вызванного атакой на нефтяные предприятия Саудовской Аравии. По словам президента, «фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», в том числе, благодаря совместным усилиям России и ОПЕК.