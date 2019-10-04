Власти Дании заявили о снятии политических возражений к «Северному потоку – 2»

Копенгаген, 4 октября. Стало известно, что у правительства Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток — 2».

Как уточняют «Известия», со ссылкой на неназванные источники, одобрение строительства газовой ветки лежит теперь в административной и бюрократической плоскости.

«Дания — единственная страна, по-прежнему не давшая зеленый свет на строительство газопровода, готового уже на 80%. Однако все связанные с этим процессы вышли на финишную прямую», — пишет издание.

Кроме прочего, отмечают эксперты, официальный Копенгаген вынужден будет дать «добро» на строительство также из-за того, что на крупнейшем месторождении Дании приостановили добычу своего газа.

«Более важный аспект для датчан — внимание к климатическим изменениям. Только газ легко и дешево решает вопрос снижения уровня углекислого газа, в отличие от тех же возобновляемых источников энергии», — отметил собеседник «Известий».

Как напоминает «Газета.ru», изначально вокруг строительства «Северного потока – 2» страны Прибалтики, Польша и США нагнетали политическую истерию, пугая ЕС «зависимостью от российского газа».

Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что строительство газопровода – чисто экономический проект, без какой-либо политической подоплеки, направленный на бесперебойное снабжение европейских потребителей недорогим и качественным топливом.