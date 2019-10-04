В США от курения электронных сигарет умерли 18 человек

Вашингтон, 4 октября. Из-за использования электронных сигарет (вейпинга) в США умерли, по меньшей мере, 18 человек, а у почти 1100 граждан были диагностированы легочные заболевания.

Информация об этом содержится в специальном докладе, который был подготовлен целым рядом экспертов из нескольких американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Как говорится в обнародованном документе, новые случаи смертей были выявлены еще в 15 штатах. Специалисты отмечают, что чаще всего, а именно в семи из десяти случаев, заболевают мужчины.

«При этом в 80% случаев речь идет о людях в возрасте младше 35 лет. Из них 16% — подростки, которым не исполнилось еще 18 лет», — уточняется в докладе Centers for Disease Control and Prevention.

К слову, в последние несколько месяцев в Соединенных Штатах Америки не утихают дискуссии по вопросу негативного влияния использования электронных сигарет на здоровье граждан.

Оказалось, что в США число старшеклассников-вейперов в прошлом году возросло почти на 80%, а среди учеников 5–8 классов – почти на 50%. В итоге свыше 1,5 миллиона американских юношей и девушек стали зависимы от этой привычки с 2017 по 2018 год.

Как напоминает «Газета.ru», в середине сентября в министерстве здравоохранения России заявили о необходимости рассмотрения и принятия в ближайшее время закона о включении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны.

По словам заместителя главы Минздрава Олега Салагая, научные данные показывают, что электронные сигареты приобретают «лавинообразное распространение». Минздрав РФ выступает «за регулирование данных изделий по тем же подходам, что и обычные табачные изделия», сообщил Салагай.