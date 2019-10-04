Волкер рассказал, как советовал украинцам не вмешиваться в политику США

Нью-Йорк, 4 октября. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал американским конгрессменам, как рекомендовал Киеву не пытаться вмешиваться в американскую политику. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Associated Press.

Волкер ответил на вопросы членов Палаты представителей Конгресса в минувший четверг. Экс-спецпредставитель США заявил конгрессменам, что не был связан с якобы имевшими место попыткам американского президента Дональда Трампа инициировать расследование в отношении бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена и его сына Хантера. По словам Волкера, он советовал украинскому руководству не вмешиваться в политику США.

Источники агентства высказали мнение, что бывший спецпредставитель США по Украине охотно и откровенно отвечал на вопросы законодателей и не избегал каких-либо тем. Издание отмечает, что конгрессмены хотели получить от Волкера комментарии к имеющимся у них распечаткам фотографий и текстовых сообщений.

Крупный скандал вокруг произошедшего в июле телефонного разговора главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским разгорелся в США в сентябре. Ситуация стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Политические оппоненты Трампа заявляют, что во время звонка президент США пытался убедить Зеленского в обмен на оказание военной и финансовой помощи Киеву дать старт расследованию деятельности сына Байдена на Украине.

Трамп заявил, что запуск процедуры импичмента в конгрессе США можно считать попыткой переворота, сообщило RT.

В настоящее время демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом действующего президента Соединенных Штатов на предстоящих осенью следующего года президентских выборах. По мнению демократов, оказывая давление на Зеленского, Трамп стремился получить поддержку Киева в усилиях переизбраться на второй срок.