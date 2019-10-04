Стало известно, сколько среднестатистическому россиянину нужно денег для счастья

Москва, 4 октября. Опрос, проведенный сотрудниками сервиса по поиску работы Superjob, показал, какой суммы денег в месяц достаточно среднестатистическому россиянину для того, чтобы чувствовать себя счастливым.

«Среднестатистическому россиянину нужна 161 тысяча рублей в месяц, чтобы быть счастливым, при этом мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам — 181 тысяча и 138 тысяч соответственно», — говорится в исследовании.

При этом отмечается, что молодежи в среднем достаточно 118 тыс. рублей в месяц, гражданам в возрасте от 25 до 34 лет — необходимо 159 тыс., от 45 лет и старше — 171 тысяча рублей, а от 35 до 44 лет — 172 тыс. руб.

Среди жителей городов РФ с населением от 500 тыс. человек самую высокую сумму для счастья указывают москвичи — 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток — 205 тысяч рублей, на третьем Ростов-на-Дону — 200 тысяч рублей.

К слову, опрос на тему проводился с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тысяч экономически активных респондентов старше 18 лет в 449 населенных пунктах из всех округов России.

Как напоминает «Газета.ru», в середине сентября Федеральная служба по труду и занятости России представила список регионов с самыми высокооплачиваемыми вакансиями, при этом при составлении рейтинга учитывались вакансии с зарплатой, превышающей 80 тысяч рублей.

Оказалось, что больше всего вакансий с высокими заработными платами представлено в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Москве, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и в Петербурге.