Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб своего адвоката

Нью-Йорк, 4 октября. Президент США Дональд Трамп отозвал американского посла на Украине Мари Йованович после жалоб о препятствовании проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Об этом со ссылкой на источники сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Издание пишет, что информацию о попытках Йованович подорвать усилия Белого дома по убеждению Киева провести расследование в отношении Байдена Трампу предоставляли личный адвокат президента Рудольф Джулиани и сторонники американского лидера, не входящие в президентскую администрацию.

Источники газеты утверждают, что представителям Госдепартамента США дали понять, что отзыв посла является одной из приоритетных задач для президента. Идею Трампа поддержал госсекретарь США Майкл Помпео, подчеркивает издание.

Джулиани также заявил газете, что в преддверии отзыва Йованович он сообщал Трампу, что в личных беседах посол выражала недовольство американским лидером. По мнению адвоката, Йованович препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента США и его сына Хантера Байдена. По словам Джулиани, весной 2019 года в разговоре с ним Трамп «вспомнил, что ранее у него с ней были трудности, и он был уверен в том, что она уже уволена».

В июле в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США назвал Йованович неприятным человеком и подтвердил, что отозвал ее.

Йованович досрочно завершила работу в мае, сообщила Газета.ru. Дипломат даст показания об июльском телефонном разговоре президентов США и Украины в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало полный перевод разговора Трампа и Зеленского.