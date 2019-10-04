РФ может взять паузу в работе Первого комитета ООН из-за ситуации с визами

Нью-Йорк, 4 октября. Россия предложила взять техническую паузу в работе занимающегося вопросами разоружения Первого комитета ООН из-за ситуации с визами для российских дипломатов. Об этом в четверг заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, визы не были вовремя выданы трети российской делегации, которая в четверг должна была участвовать в работе комитета.

«Пока визовый вопрос остается подвешенным, мы предлагаем взять техническую для его урегулирования в срочном порядке. Как только будут выданы визы всей, без исключений, нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию», — заявил Полянский на заседании комитета.

Россия также предложила перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН и Комиссии ООН по разоружению (КОР) в Вену или Женеву с 2020 года. Полянский подчеркнул, что российская сторона готова к предметному обсуждению этой инициативы в ходе текущей сессии ГА ООН.

Дипломат отметил, что Россия попросила Секретариат ООН предпринять действенные шаги, чтобы прекратить практику, когда одно государство блокирует участие в работе комитета делегациям других государств.

Ранее Газета.ru сообщила со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову, что российский дипломаты не получили визу США и не смогут поехать в Калифорнию на форум «Диалог Форт-Росс». Захарова напомнила, что в Калифорнии российские дипломаты должны были вести переговоры о развитии двухсторонних отношений с коллегами из США. По ее мнению, в вашингтонских политических кругах кому-то такие цели не понравились.