Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после комментария Путина

Москва, 4 октября. Юная шведская эко-активистка Грета Тунберг изменила описание профиля в Twitter после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

В среду российский президент заявил, что не разделяет восторгов лидеров западных стран, которые высоко оценили эмоциональное выступление школьницы. По его мнению, неправильно «использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей». Глава государства также добавил, что Грета — «добрая девочка», но предположил, что ей никто не объяснил, что «мир сложен и люди в Африке хотят жить так же, как в Швеции».

В четверг Тунберг изменила описание профиля. Теперь там написано: «Добрый, но плохо информированный подросток».

Ранее здесь была фраза президента США Дональда Трампа, прокомментировавшего ранее ее выступление в ООН: «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее».

Школьница с 15 лет занимает активную экологическую позицию и проводит разные акции в защиту окружающей среды, в результате чего ее выдвинули на Нобелевскую премию мира. 23 сентября она выступила с эмоциональной речью в ООН, в которой, едва сдерживая слезы, пристыдила мировых лидеров за то, что они не уделяют защите природы достаточного внимания. Грета обвинила их в том, что по-хорошему она должна находиться в школе, а не на трибуне ООН, но у нее «украли детство».

В минувший вторник самый молодой депутат Госдумы Василий Власов пригласил шведскую экологическую активистку выступить с речью перед молодежью России. Соответствующее приглашение содержится в письме от имени российского парламентария, которое было направлено в посольство этого скандинавского государства в Москве.