Глава МИД Грузии назвал встречу с Лавровым необходимой

Тбилиси, 4 октября. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал прошедшую в Нью-Йорке встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым своевременной и важной, добавив, что приветствует возможное решение о восстановлении авиасообщения между странами.

Лавров и Залкалиани провели встречу на полях Генассамблеи ООН. Переговоры прошли при содействии Швейцарии. За последние годы это был первый контакт на таком уровне.

«Я уверен, что эта встреча была необходимой, своевременной и важной», — заявил Залкалиани журналистам.

По его словам, партнеры Грузии позднее единогласно заявляли, что «необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы рассмотреть проходящий процесс бордеризации и проблематику в процессе женевских переговоров».

Залкалиани подтвердил, что, в частности, он с Лавровым обсудил вопрос восстановления авиасообщения между странами. По его словам, грузинская сторона приветствует возможное положительное решение проблемы.

Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. На данный момент между странами нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках женевских дискуссий.

Ситуация обострилась летом 2019 года. Тогда в Грузии прошли акции протеста — митингующие выступали против участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находились представители РФ. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с Грузией.

Отметим, в минувший вторник премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что выступает за нормализацию отношений с Россией. Он также поприветствовал возможность восстановления прямого авиасообщения с РФ, поскольку такой шаг, по его мнению, поможет туризму и «тысячам граждан, которые столкнулись с проблемами в определенной мобильности».