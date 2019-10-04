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Глава МИД Грузии назвал встречу с Лавровым необходимой

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Глава МИД Грузии назвал встречу с Лавровым необходимой

Тбилиси, 4 октября. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал прошедшую в Нью-Йорке встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым своевременной и важной, добавив, что приветствует возможное решение о восстановлении авиасообщения между странами. 

Лавров и Залкалиани провели встречу на полях Генассамблеи ООН. Переговоры прошли при содействии Швейцарии. За последние годы это был первый контакт на таком уровне.

«Я уверен, что эта встреча была необходимой, своевременной и важной», — заявил Залкалиани журналистам. 

По его словам, партнеры Грузии позднее единогласно заявляли, что «необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы рассмотреть проходящий процесс бордеризации и проблематику в процессе женевских переговоров».

Залкалиани подтвердил, что, в частности, он с Лавровым обсудил вопрос восстановления авиасообщения между странами. По его словам, грузинская сторона приветствует возможное положительное решение проблемы.

Глава МИД Грузии назвал встречу с Лавровым необходимой

Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. На данный момент между странами нет дипломатических отношений, диалог поддерживался в рамках женевских дискуссий.

Ситуация обострилась летом 2019 года. Тогда в Грузии прошли акции протеста — митингующие выступали против участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находились представители РФ. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с Грузией.

Отметим, в минувший вторник премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что выступает за нормализацию отношений с Россией. Он также поприветствовал возможность восстановления прямого авиасообщения с РФ, поскольку такой шаг, по его мнению, поможет туризму и «тысячам граждан, которые столкнулись с проблемами в определенной мобильности».

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