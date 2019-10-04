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Медведев рассказал о настоящей дружбе между народами России и Кубы

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Медведев рассказал о настоящей дружбе между народами России и Кубы

Гавана, 4 октября. Граждане России всегда были готовы помочь кубинцам отстаивать общие ценности вместе. Об этом на церемонии передачи мемориальной доски в честь участвовавших в реставрации Национального Капитолия российских специалистов Мавзолею неизвестного борца за независимость Кубы рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, Куба стала «символом свободы и независимости» для всего мира и кубинцы чувствовали поддержку российского народа на «протяжении всего пути развития государства». Премьер напомнил, что в конце девятнадцатого века трое русских добровольцев Евстафий Константинович, Петр Стрельцов и Николай Милентьев вместе с отрядом генерала Антонио Масео воевали с испанской армией в западных районах Кубы.

«Их героизм и помощь — это яркий пример того, что люди из нашей страны всегда были готовы прийти на помощь кубинцам, чтобы вместе отстаивать общие ценности. В память о русских добровольцах мы передаем кубинской стороне российский флаг для установки в Мавзолее неизвестного борца за независимость Кубы», — сообщил Медведев.

Медведев рассказал о настоящей дружбе между народами России и Кубы

Премьер-министр РФ отметил, что Россия передает Кубе посвященную реставрации статуи Республики и восстановлению золотого покрытия купола Национального Капитолия памятную доску.

«Эти сложнейшие проекты воплотили в жизнь российские специалисты, и это является еще одним свидетельством настоящей дружбы, которая связывает наши народы», — подчеркнул Медведев.

Он выразил уверенность, что иностранные гости, нынешние и будущие поколения кубинцев будут восхищаться красотой статуи Республики и уникальностью архитектуры Национального Капитолия.

Ранее Газета.ru сообщила, что Дмитрий Медведев встретился с первым секретарем центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро. Также участвовавший в беседе вице-премьер России Юрий Борисов отметил «качественную проработку экономической составляющей» в ходе встречи.

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Источник: ТАСС
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