Соловьев пожаловался на травлю против него

Москва, 4 октября. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

В минувший вторник Соловьев в эфире радиостанции оскорбил слушателя из Татарстана, в соцсетях назвавшего его «лакеем». Обидчика он назвал «мразью» и призвал того «не позорить Татарстан».

Жители республики возмутились реакцией телеведущего. В соцсетях и в популярных в республике Telegram-каналах Соловьева призвали ответить за свои слова. В частности, авторы канала «Неудаща» заявили, что ему «следует срочно сделать прививку от бешенства».

В беседе с «Газетой.ру» Соловьев заявил, что реакция отдельных жителей Татарстана необоснованна. По его мнению, им не стоило отождествлять себя с автором сообщения, которого он назвал «мразью».

«У меня нет никаких проблем с великим татарским народом. Я часто бываю в Казани. И любой, у кого есть уши, услышал главную фразу, что тот мерзавец, приславший сообщения, которые вполне могут составить основу для возбуждения уголовного дела против него, — он позорит Татарстан», — заявил журналист.

Он также обратил внимание на то, что сообщение обидчика содержали оскорбления в адрес президента РФ, а также «разнообразные призывы, в том числе и антисемитские».

Соловьев предположил, что шквал критики связан с весенним обострением. По его словам, поскольку он давно работает в СМИ, всегда знает, «если начинают травить, то пришел либо весенний сезон обострений, либо осенний».

Ранее Соловьев рассказал в своем Telegram-канале о всплеске эмоций во время записи одной из программ. По его словам, он разбушевался в прямом эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда про российскую историю».

Одной из тем программы стала Вторая мировая война и историческая роль Иосифа Сталина. Рассказывая о съемках, Соловьев подчеркнул, что возвращение образа Сталина в современную российскую политику связано с Западом и «обслуживающими его либералами», которые занимаются «клеветой истории».