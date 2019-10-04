Путин поговорил с Вышинским после заседания дискуссионного клуба «Валдай»

Киев, 4 октября. Президент России Владимир Путин поговорил с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским после заседания дискуссионного клуба «Валдай». Соответствующие кадры показали в эфире телеканала «Россия 24»

Путин кратко переговорил с Вышинским после организованного для участников «Валдая» фуршета. После недолгой беседы они пожали друг другу руки.

Главу портала РИА Новости Украина задержали по подозрению в госизмене и поддержке Донецкой и Луганской народных республик в мае 2018 года в Киеве. Вышинскому грозило до 15 лет лишения свободы.

Вышинский назвал выдвигаемые против него обвинения ложью и манипуляцией. Руководитель РИА Новости Украина пояснял, что за время его работы главредом Служба безопасности Украины ни разу не предъявила ему претензий. Тем не менее украинский суд восемь раз продлевал ему арест. Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа.

Владимир Путин заявлял, что Вышинского арестовали за «прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции», и называл ситуацию беспрецедентной. Вышинский вернулся в Россию 7 сентября.

Руководитель портала «РИА Новости Украина» станет постоянным экспертом в комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека по вопросам защиты прав россиян за рубежом, сообщила Газета.ru.

Вышинский будет экспертом в вопросах освещения случаев нарушения прав россиян за рубежом в СМИ и защиты прав журналистов. Глава комиссии Александр Брод уточнил, что руководитель портала «РИА Новости Украина» принял соответствующее предложение и заявил, что Вышинский будет участвовать в заседаниях комиссии по возможности, а также будет «готов оказывать экспертную поддержку относительно Украины и других зарубежных стран».