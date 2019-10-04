США отказались выдавать визы россиянам, ехавшим работать в ООН

Нью-Йорк, 4 октября. Ряд членов российской делегации, намеревавшихся принять участие в работе первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, не получили американские визы. Об этом заявил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Ранее сообщалось, что некоторые члены российской делегации не смогли принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая проходился с 24 по 30 сентября. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов уже предложил перенести заседания комитета ООН по разоружению, а также первого комитета Генассамблеи в Женеву из-за визовой политики США.

«Как вы помните, в апреле нам пришлось заблокировать работу комиссии по разоружению из-за невыдачи компетентными органами США въездных виз главе российской делегации», — заявил Полянский в своем выступлении на заседании первого комитета.

Кроме того, под угрозой срыв оказалась работа российской делегации, возглавляемой главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время 74-й сессии Генассамблеи ООН. Дипломат напомнил, что США фактически не допустили правительственную делегацию РФ в полном составе до участия в 11-й конференции по содействию вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, пишет «Газета.ру».

Полянский назвал действия американской стороны «крайним неуважением к свои обязательствам», а также к России и остальным участникам заседания. Из-за отсутствия виз, российская сторона пока не может принять полноценного участия в работе данной сессии первого комитета.