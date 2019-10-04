Работавшая с Де Ниро женщина обвинила его в половой дискриминации

Лос-Анджелес, 4 октября. Оскароносного актера Роберта Де Ниро обвинили в половой дискриминации по отношению к бывшей сотруднице артиста. Грэм Чейз Робинсон подала против Де Ниро иск на 12 млн долларов, заявив, что тот позволял себе «сексистские выражения».

Как пишет Variety, Робинсон утверждает, что Де Ниро «придерживается старых нравов».

«Он не принимает идею того, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным. Его не волнует, что дискриминация по половому признаку на работе нарушает закон. Мисс Робинсон — жертва такого отношения», — говорится в иске.

В августе компания Де Ниро подала иск против Робинсон на 6 млн долларов, обвинив ее в крупной растрате денег и безделье во время работы. Тот иск стал вирусным, в Сети широко обсуждали тот факт, что Робинсон провела четыре дня на работе, смотря 55 эпизодов сериала «Друзья».

В своем иске к Де Ниро Робинсон сообщает, что тот платил ей меньше, чем мужчинам, при этом заставляя выполнять «женские обязанности, такие как работа по дому». По ее словам, в апреле она подала заявление об увольнении и попросила своего адвоката сообщить команде Де Ниро, что собирается судиться с ним по делу о гендерной дискриминации и нарушении выплат зарплаты.

Робинсон также посетовала, что иск ее бывшего работодателя «изобилует обвинениями», которые ложно характеризуют ее «как бездельницу, вора и злодейку».

«Результаты были разрушительными для мисс Робинсон. Ее репутация и ее карьера были разрушены», — говорится в иске.

Тогда Де Ниро обвинил Робинсон в том, что она сняла с кредитной карты компании на личные расходы тысячи долларов, включая затраты поездки и питание в ресторанах высокого класса. В иске также указывалось, что Робинсон незаконно присвоила мили на частые рейсы на сумму 125 тыс. долларов.

В иске Робинсон опровергаются все обвинения. По ее словам, Де Ниро лично одобрил спорные сделки. Робинсон также отрицает, что она «бездельничала» или «пьянствовала» в рабочее время.