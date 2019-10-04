Стало известно, кто будет руководить «Ленкомом» после смерти Марка Захарова

Москва, 4 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение относительно кандидатуры нового художественного руководителя «Ленкома». Им станет Марк Варшавер, являвшийся ранее директором театра. Благодаря этому назначению, он получит полномочия определять художественную политику театра.

Варшавер занимал пост директора «Ленкома» почти сорок лет. Отмечается, что инициатива назначить Варшавера на должность художественного руководителя исходила от артистов театра.

До Варшавера пост худрука занимал знаменитый режиссер Марк Захаров, который накануне скончался на 86-м году жизни. Он посещал родной театр до последних дней, поясняя, что он «нужен ему, как воздух». Даже когда Захарову стало тяжело ходить, он все равно появлялся в театре, опираясь на трость, пишет KP.ru.

О смерти режиссера стало известно в субботу, 28 сентября. Он скончался на 86-м году жизни, не дожив всего пару недель до своего дня рождения. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало воспаление легких. Прощание с режиссером, художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым состоялось 1 октября на основной сцене театра «Ленком».

Варшавер ранее рассказал, что сотрудники театра «Ленком» планируют обратиться в столичную мэрию с просьбой присвоить учреждению имя народного артиста СССР Марка Захарова. Покойный режиссер трижды был лауреатом Государственной премии России, а также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».