Русскоязычные школы на Украине в 2020 году переведут на государственный язык

Киев, 4 октября. С сентября следующего года все русскоязычные школы на Украине переведут на государственный язык обучения. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила украинский министр образования и науки Анна Новосад.

«Русскоязычные школы на Украине еще есть, однако с сентября 2020 года они переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза, [перейдут на украинский язык] с сентября 2023 года. Собственно, и те, и те мы должны к этому переходу подготовить», — подчеркнула Новосад.

Ранее она предложила исключить все упоминания о дружеских отношениях с Россией из школьных учебников. По словам Новосад, «революция 2013-2014 годов» и начавшаяся после нее война изменили сознание общества и политическую идентичность, что необходимо отображать в программах украинских школ, учебниках и в том, «как преподают учителя».

«Уже пять лет прошло, а во многих учебниках пишется, что Россия — друг Украины, мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом, поэтому здесь многое надо изменить», — заключила Новосад.

Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон о языке за пять дней до истечения своих президентских полномочий 15 мая текущего года. За исключением некоторых положений документ вступил в силу спустя два месяца. Закон обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Контролировать исполнение нормы будут «языковые инспекторы», которые смогут присутствовать на заседаниях в госорганах, требовать у политических партий и общественных организаций документы, а также назначать размеры штрафов. На религиозные обряды и сферу частного общения действие закона не распространяется.

Ранее Газета.ru сообщила, что министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил об отсутствии причин для пересмотра закона о государственном языке. Он сообщил, что уже месяц постоянно разговаривает на украинском языке и это ему нравится.