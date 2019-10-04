Россия построит две станции предупреждения о ракетном нападении в Арктике

Москва, 4 октября. Первые две арктические станции предупреждения о ракетном нападении будет сооружены в России к 2022 году. Одна будет находиться в Мурманской области, другая – в Коми.

В настоящий момент действуют две станции на западной границе (в Ленинградской и Калининградской областях), одна в южной части страны (в Краснодарском крае), одна в Оренбургской области и еще три в Иркутской области, Алтайском и Красноярском краях.

В настоящее время такой системой обладают лишь две страны в мире: США и Россия. Как заявил российский лидер Владимир Путин, РФ уже оказывает Китаю помощь в строительстве системы предупреждения о ракетном нападении. По словам российского президента, этот проект «не является секретом», но, в то же время, он позволит кардинальным образом поднять обороноспособность Китая, пишет «Газета.ру».

Напомним, что система противоракетной обороны России, находится в постоянной боевой готовности и функционирует полностью в автоматическом режиме. Она способна как самостоятельно обнаруживать баллистические цели, так и по целеуказаниям системы предупреждения о ракетном нападении.

Арктика, как и проходящий через нее Северный морской путь, являются стратегически важными для России регионами. Ранее стало известно, что Россия разработала правила прохода Северного морского пути для иностранных боевых судов. Так, государства будут обязаны уведомлять Москвы о своих планах за 45 суток до прохода кораблей.