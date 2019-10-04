Киев не станет выносить на референдум проект об особом статусе Донбасса 

Киев, 4 октября. Законопроект об особом статусе Донбасса не будет вынесен на референдум на Украине, заявил депутат фракции Верховной рады «Слуга народа» Богдан Яременко.

В четверг украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет предпринимать глобальных шагов по урегулированию конфликта в Донбассе без согласия украинского народа.

В эфире телеканала «1+1» журналисты поинтересовались у Яременко, будет ли закон об особом статусе Донбассе вынесен на референдум. По его словам, на Украине нет закона о референдуме, который бы позволил быстро в случае необходимости его провести.

При этом он напомнил, что «существующие процедуры рассмотрения законопроектов в комитетах... позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными».

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не вступил в силу. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

С 2014 года на Украине идет гражданская война, которая началась после государственного переворота в Киеве почти пять лет назад. Для урегулирования конфликта республики Донбасса и Украина подписывали соглашение о перемирии, но, как утверждают Донецк и Луганск, украинская сторона регулярно нарушает его, открывая огонь по территориям ДНР и ЛНР.

1 октября стало известно, что участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», сообщала «Газета.ру». На Украине данное известие восприняли в штыки. Националисты дважды проводили массовые акции протеста у стен офиса президента с призывами «не допустить капитуляции Украины». Разъяснений у Зеленского потребовали представители всех партий Рады.

На фоне развернувшихся митингов Зеленский в телеобращении заявил, что уважает право граждан на протест, и призвал их не поддаваться на провокации отдельных политиков. При этом он отметил, что никаких соглашений с представителями ДНР и ЛНР подписано не было. Глава Украины заверил, что этот документ не означает капитуляцию страны и не свидетельствует о сдаче ее национальных интересов.