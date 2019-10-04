Экс-жена Ивана Краско прокомментировала новость о его внебрачном сыне

Москва, 4 октября. Бывшая супруга актера Ивана Краско, 28-летняя Наталья, прокомментировала заявление директора Краско об объявившемся внебрачном сыне 89-летнего артиста. По ее словам, у ее бывшего супруга было много женщин, поэтому она не исключает, что человек, называющий себя внебрачным сыном Краско, говорит правду.

Ранее сообщалось, что некий мужчина позвонил артисту незадолго до его дня рождения, заявив, что является его новым наследником. Семья Краско пригласила объявившегося «сына» на торжество, однако тот отключил телефон и перестал выходить на связь.

«Были моменты, что он изменял своей жене, о чем свидетельствует внебрачная дочь Марина. И это любимая его дочь. Я не исключаю, что у него могли быть еще какие-то женщины, которые могли и родить», — приводит слова бывшей супруги Краско «Пятый Канал».

Она добавила, что ее бывший муж был очень красивым человеком в молодости и пользовался большим успехом у женщин. Более того, к Краско несколько раз приходили женщины, которые прямо говорили, что хотели бы иметь ребенка от него.

Стоит отметить, что Иван Краско был четырежды женат. При этом две последние супруги значительно моложе артиста. В 1997 году скончалась вторая жена Ивана Краско, в браке с которой у них родились двое детей. После смерти жены Краско был вынужден поделить дачу с дочерью Юлией, которая в настоящее время живет в Польше и практически не общается с отцом. Сейчас Краско живет в квартире своей третьей супруги.