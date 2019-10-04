На Украине анонсировали масштабный обмен заключенными

Киев, 4 октября. Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко в эфире телеканала «1+1» напомнил, что ранее был проведен обмен между Украиной и Россией по формуле «35 на 35».

«В ближайшее время, я надеюсь, и это на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», — заявил он.

Первый этап обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Он прошел в формате «35 на 35», сообщала «Газета.ру». В итоге в Россию вернулся журналист Кирилл Вышинский, а на Украину был отправлен Олег Сенцов, готовивший теракт в Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на решение вопроса обмена пленными по принципу «всех на всех» по итогам саммита «нормандской четверки».

В конце сентября Пристайко сообщал, что переговоры о новом этапе обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой продвигаются «очень активно». По его словам, данные переговоры носят деликатный характер, поэтому иностранных партнеров Киева к процессу не привлекали.

Отметим, республики Донбасса также надеются на проведение обмена. 24 сентября омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле «50 на 88». По словам Морозовой, на территории Украины находятся 88 человек, которых ДНР хочет вернуть на территорию республики.