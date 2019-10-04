Российский сенатор рассказал, кто стоит за попыткой сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Москва, 4 октября. Член делегации России в ПАСЕ и сенатор Александр Башкин, прокомментировал попытку сорвать выступление главы российской делегации Петра Толстого. По его словам, за этой выходкой стоят Грузия и Украина.

Во время выступления Толстого в ПАСЕ неизвестный вышел на балкон и попытался прервать речь российского делегата. Нарушитель был быстро выдворен из зала заседаний, пишет RT.

«Нет никаких сомнений в том, что это было организовано при участии делегации Украины и Грузии в ПАСЕ, не заинтересованных в работе России в ассамблее, в беспристрастной дискуссии», — сказал Башкин.

Также сенатор прокомментировал сами дебаты в ПАСЕ. По его словам, они стали «»элементарной спекуляций», целью которой стало поставить под сомнение разумность возвращения России в ПАСЕ. Их инициаторы сделали акцент на незаконных уличных акциях в Москве, сознательно не став проводить разницу между мирными протестами и массовыми беспорядками.

Башкин сравнил незаконные уличные акции в Москве с выходкой во время речи Толстого. Он указал, что действия нарушителя в ПАСЕ шли вразрез с принятыми правилами, поэтому его выходка была пресечена. Аналогичным образом поступили власти Москвы, когда протестующие стали нарушать закон.

Напомним, что в ПАСЕ организовали дебаты, касающиеся череды несанкционированных митингов, прошедших в Москве этим летом. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждение этой темы является вмешательством во внутренние дела России.