Путин назвал интересы США в Азии причиной выхода из ДРСМД

Сочи, 4 октября. Соединенные Штаты могли выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за своих интересов в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства напомнил, что российская сторона неоднократно объявляла, что не будет размещать ракеты наземного базирования средней дальности «в тех регионах и до тех пор, пока в этих регионах не появятся системы американского производства».

«Вдруг услышали от американских военных, что первый шаг в этом направлении будет сделан как раз в Азии. Нас это затрагивает», — отметил Путин, добавив, что необходимо разобраться, где конкретно будут установлены ракеты и будут ли они доставать до территории РФ.

После этого, по его словам, «сразу понятно, что было первопричиной выхода» из ДРСМД.

«Не Россия и не мифические нарушения нами договора. Если они собираются ставить [ракеты] в Азии, то значит Азия и является первопричиной выхода из договора», — заявил президент РФ.

Напомним, 2 августа США официально вышли из российско-американского ДРСМД. США обвиняют РФ в том, что ее ракета 9М729 якобы не соответствует требованиям ДРСМД, хотя российские военные специалисты устроили открытый показ нового оружия для иностранных экспертов, чтобы доказать обратное.

Позднее глава государства предложил странам НАТО ввести мораторий на РСМД в Европе, однако Североатлантический альянс отказался рассматривать данную инициативу, сообщал RT.

Представитель альянса заявил, что НАТО не доверяет предложению России ввести мораторий, передавала «Газета.ру».