Путин объяснил, чем обернется размещение ракет США в Азии

Сочи, 4 октября. Размещение Соединенными Штатами своих ракет средней и малой дальности США в Азии приведет к зеркальному ответу, предупредил российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай»

«Очень плохо, потому что наверняка будут адекватные зеркальные ответы. Будет ли это улучшать ситуацию в Азии? Нет, будет только ухудшать, будет создавать новые угрозы», — подчеркнул Путин.

По его словам, он рассчитывает на то, что в Вашингтоне еще не приняли окончательного решения, а, следовательно, остаются определенные возможности, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию.

Ранее RT приводила комментарий Путина об отсутствии реакции Запада на предложение России отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, что в 2018 года Штаты заявили, что планируют выйти из ДРСМД из-за якобы «нарушения» Россией условий договора. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Штаты неоднократно нарушали условия договора. 2 августа 2019 года Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое существование. Через почти 2,5 недели после выхода из ДРСМД США испытали новую ракету наземного базирования на основе «Томагавка». Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. За все эти годы в нем приняли участие тысячи ученых из более чем 70 стран.