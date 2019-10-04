Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Госдеп США подтвердил продажу Украине ракетных комплексов Javelin

33
0 Оставить комментарий

Госдеп США подтвердил продажу Украине ракетных комплексов Javelin

Вашингтон, 4 октября. Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму почти в 40 миллионов долларов.

Как сообщили в Пентагоне, Госдеп разрешил продать Украине 160 ракет, а также разное оборудование.

Ранее источник в Госдепартаменте сообщал, что данная партия оружия идет отдельным пунктом от разрешенной Конгрессом США военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, замороженной ранее главой Белого дома Дональдом Трампом. 

В декабре 2017 года Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin, передавал RT. В апреле 2018 года Украина получила 37 ракетных комплексов Javelin, а также 210 ракет. При этом украинская сторона обязалась не использовать данное вооружение на линии столкновения на Донбассе, сообщала «Газета.ру».

Госдеп США подтвердил продажу Украине ракетных комплексов Javelin

В четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя информацию о поставке Киеву Javelin, отметила, что Украина нуждается в разрешении внутреннего конфликта и выходе из экономического кризиса вместо закупок нового военного вооружения. Захарова посоветовала Украине сосредоточиться на решении более важных для страны проблем.

Представитель российского дипведомства отметила, что преуспеть в разрешении этих вопросов государству вряд ли позволит приобретение американских Javelin, но эта покупка точно «ударит по бюджету».

С 2014 года на Украине идет гражданская война. Она началась после государственного переворота в Киеве почти пять лет назад, стороны до сих пор не могут разрешить конфликт. Республики Донбасса и Украина уже подписывали соглашение о перемирии, но, как утверждают Донецк и Луганск, украинская сторона регулярно открывает огонь по территориям ДНР и ЛНР.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров