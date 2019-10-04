Путин призвал российские СМИ к объективному освещению событий на Украине

Сочи, 3 октября. Выступая в Сочи на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», российский президент Владимир Путин напомнил, что даже государственные телеканалы в РФ ведут независимую редакционную политику. В то же время было бы неправильным выставлять Украину в невыгодном свете, отметил он.

«Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы, которые ведут независимую, а как ни покажется странным, даже госканалы ведут независимую редакционную политику, что они выставляют Украину в невыгодном свете, то я с вами согласен. Если это так, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что допустима лишь критика в отношении действующих властей Украины, но никак не самой страны или населяющего ее народа.

Напомним, что в апреле Путин заявил, что жители Российской Федерации и Украины только выиграли бы от введения единого гражданства для обеих стран, пишет газета «Известия».

С общим гражданством обе страны станут сильнее и успешнее», — подчеркнул тогда российский лидер.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира.