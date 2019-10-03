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Путин ответил на вопрос об угрозе ядерной войны

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Путин ответил на вопрос об угрозе ядерной войны

Сочи, 3 октября.  Опасность ядерной войны за последний год не уменьшилась, полагает российский лидер Владимир Путин. Своим мнением он поделился, выступая на пленарном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

Ведущий заседания вспомнил слова Путина, сказанные им год назад. Тогда глава государства, комментируя гипотетический сценарий ядерной войны с участием России, заявил, что агрессоры «просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», а «мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай». Ведущий спросил у президента, стала ли Россия за истекший год «ближе к раю».

«Мы все всегда одинаково близки к Господу, и он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути. Но ситуация лучше не стала», — ответил Путин.

По его словам, одним из важнейших факторов сложившейся сейчас ситуации стал выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Кроме того, как пишет газета «Известия», Путин отметил, что разработка искусственного интеллекта может дать различным странам преимущества, сравнимые с обладанием ядерным оружием.

Напомним, что этим летом госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия ответила, что приняла зеркальные меры и тоже вышла из соглашения: 2 августа в МИД РФ сообщили о прекращении действия ДРСМД по инициативе США. В Москве неоднократно отвергали все обвинения Вашингтона в нарушении условий ДРСМД, обращая внимание на то, что ответственность за рост напряженности в мире ляжет на США.

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Источник: РИА Новости
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