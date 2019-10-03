Вашингтон заявляет о прогрессе в переговорах с Турцией по зоне безопасности в Сирии

Вашингтон, 3 октября. Вашингтон отмечают прогресс в сотрудничестве с Анкарой по зоне безопасности на северо-востоке Сирии, заявил представитель объединенного комитета начальников штабов США полковник Патрик Райдер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в случае если США будут затягивать формирование зоны безопасности, Анкара может начать операцию против курдских сил, контролирующих данный регион.

Райдер отказался комментировать «ремарки президента Эрдогана», однако подчеркнул, что Соединенные Штаты «продолжают выполнять механизм безопасности».

«На данный момент достигнут прогресс: мы совместно с турецкими союзниками провели семь совместных разведывательных полетов, два наземных патрулирования, еще больше запланировано на будущее», — сообщил он.

Американский военный добавил, что, несмотря на то, что впереди еще много работы, «уже достигнут прогресс».

Ранее представители Турции и США договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Эрдоган тогда предупредил, что если Штаты будут затягивать формирование зоны безопасности, то турецкие войска начнут операцию против курдов, контролирующих этот регион.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что ВС Турции находятся в полной боевой готовности. По его словам, Анкара хочет, «чтобы все развивалось в духе стратегического партнерства и союзничества в рамках НАТО».

Тем не менее он признался, что задержка в реализации договоренностей с Соединенными Штатами беспокоит его и что Анкара хотела бы более стремительного и точного выполнения всех условий сделки. Министр подчеркнул, что из очерченной «зоны безопасности» должны быть удалены все бойцы из состава курдских группировок, признанных в Турции террористическими.

В четверг в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности.

Ранее востоковед и публицист Андрей Онтиков в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что заключенные между Анкарой и Вашингтоном договоренности в действительности ничего не гарантируют. По его мнению, «все в большей степени зависит от решимости турок и их готовности вступить в еще большую конфронтацию с США, потому что введение турецких войск в эту так называемую безопасную зону приведет если не в военному, то к очень крупному политическому противостоянию сторон».

Отметим, соглашение Анкары и Вашингтона власти Сирии назвали вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность САР, а также грубым нарушением принципов международного права и устава ООН.