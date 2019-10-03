США и Европа не реагируют на отказ РФ развертывать ракеты средней дальности, заявил Путин

Москва, 3 октября. Россия заявила, что не собирается развертывать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах мира, где нет аналогичного американского оружия. Однако США и страны Европы пока никак не отреагировали на заявление РФ, сообщил российский лидер Владимир Путин.

Выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, российский президент напомнил об американских системах Aegis. Руководство НАТО, разместив их в Европе, ранее утверждало, что их нельзя использовать для пусков ракет средней дальности наземного базирования, однако позже системы Aegis были использованы для пусков именно таких ракет, пишет газета «Известия».

«Мы, имея в виду такое обострение, сразу сказали, я сказал, что мы будем делать то же самое, но заранее объявляем, что мы не будем размещать ракеты, если они у нас появятся, наземного базирования средней дальности до тех пор, пока в этих регионах не появятся системы американского производства. Сказал раз пять. Никто не реагирует, ни в Штатах не отреагировали до сих пор, ни в Европе. Как будто оглохли», — добавил президент.

Напомним, договор РСМД прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Москву в его длительном нарушении. Россия в свою очередь все обвинения отвергает, заявляя, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.