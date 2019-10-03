После скандала с наркотиками у актрисы Бочкаревой парализовало половину лица

Москва, 3 октября. После задержания полицией, актриса Наталья Бочкарева, известная по сериалу «Счастливы вместе», столкнулась с ухудшением здоровья. Как рассказал ее друг музыкант Андрей Ковалев, у нее парализовало половину лица.

По его словам, он старается поддержать актрису. Сейчас она плохо себя чувствует, ее температура поднялась до сорока градусов. Ковалев надеется, что она скоро поправится.

«У нее на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица», — рассказал он.

Сама Бочкарева пока не прокомментировала свое самочувствие, включая сообщения о частичном параличе.

Как напоминает RT, актрису и телеведущую Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками в нижнем белье. Звезду сериала «Счастливы вместе» остановили сотрудники полиции, которым показалось странным поведение Бочкаревой. Кроме того, сообщалось, что по месту жительства актрисы прошел обыск, но там ничего не обнаружили.

Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов заявил, что не может «связать» Бочкареву с наркотиками. Сама актриса ранее заявила, что «кто-то пытается заработать» на ее задержании, добавив, что не имеет никакого отношения к истории с наркотиками.

Напомним, что Наталья Бочкарева родилась в Нижнем Новгороде. Она прославилась после выхода ситкома «Счастливы вместе», где сыграла Дашу Букину. Позднее ее пригласили работать на украинское телевидение и играть в московском театре «Табакерка».