Путин рассказал о дружбе с Си Цзиньпином 

Сочи, 3 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с председателем КНР Си Цзиньпином у него дружеские отношения.

«У меня очень близкие, я без преувеличения говорю, дружеские отношения. Мы это все время публично говорим, но и не публично, у нас сложились дружеские отношения с лидером Китая», — отметил Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства добавил, что глава КНР — политик мирового уровня.

Ранее в своей речи Путин рассказал об отношении РФ и КНР. По его словам, страны никогда «не дружат против кого-либо, всегда — за позитив».

«Мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга», — подчеркнул Путин.

В минувший вторник российский лидер поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР. Путин отметил крайне высокий авторитет Пекина на международной арене, а также неизменную роль КНР в решении важнейших вопросов глобальной повестки дня.

Глава российского государства указал на тот факт, что Москва и Пекин являются друг для друга незаменимыми стратегическими партнерами, а также выразил удовлетворение высоким уровнем российско-китайского политического диалога. Кроме того, Путин высоко оценил дружеские отношения, сложившиеся у него с китайским коллегой.

Незадолго до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российско-китайское сотрудничество характеризуется беспрецедентным в истории двусторонних отношений уровнем взаимной поддержки. Руководитель дипломатического ведомства напомнил, что во время июньского визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву лидеры двух держав объявили о вступлении отношений между РФ и Китаем в новую эпоху, что свидетельствует о еще большей степени взаимной поддержки по всем направлениям.