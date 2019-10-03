«Газпром» и «Лукойл» отчитались о добыче на шельфах. ФАН-ТВ

Международный нефтегазовый форум проходит в Петербурге с 1 по 4 октября. В рамках одного из крупнейших мероприятий, посвященных нефтегазовой отрасли, обсуждаются пятнадцать направлений: кадровая политика нефтегазового комплекса, энергетика будущего, газомоторное топливо, продукты природного газа и другие. Участниками форума по обыкновению стали топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, эксперты, академики. Также на площадке было много молодых специалистов — студентов профильных вузов.

Генеральный директор «Газпром нефть шельф» Андрей Патрушев отчитался о достижениях на шельфах и представил планы будущих проектов.

«С экономической точки зрения для нас очень важен флагманский проект. Мы уже добыли более 10 млн тонн нефти и продолжаем ее добывать. Эта платформа уникальна тем, что мы с нее и бурим, и подготавливаем нефть, и отгружаем на танкеры», — пояснил топ-менеджер компании.

Также он отметил что в 2019 году на этой платформе будет добыто около 3 млн тонн. Таких же показателей планируется достичь и в следующем году.

Начальник Департамента реализации инвестиционных проектов ПАО «Лукойл» Денис Роженцев рассказал о планах компании по разработке шельфовых месторождений. Одним из самых значимых достижений он назвал доход, принесенный государству.