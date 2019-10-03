Путин рассказал о помощи Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении

Сочи, 3 октября. Россия помогает Китаю в построении системы предупреждения о ракетном нападении, существующей сейчас только у РФ и США, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас такую систему имеют только США и Россия», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что это не является большим секретом. При этом Путин подчеркнул, что «это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики».

Ранее в своей речи президент РФ оценил отношения КНР и России.

«Хочу подчеркнуть, мы никогда этого не делали и не делаем — мы не дружим и не работаем вместе против кого бы то ни было. Мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга», — заявил Путин.

Кроме того, он добавил, что сдержать Китай «по определению невозможно». По его мнению, в случае если кто-то решит предпринять такие попытки, то нанесет ущерб только себе.

Отметим, в минувший вторник во время парада, приуроченного к 70-летию образования КНР, Пекин продемонстрировал новую баллистическую ракету DF-17, боевая часть которой, по словам китайских государственных СМИ, может развивать гиперзвуковую скорость. Таким образом, Китай можно считать второй после России державой, обладающей гиперзвуковым оружием. Эксперты RT отмечают, что если Пекин действительно получил в распоряжение новый тип вооружения, это может значительно увеличить вес азиатской республики на международной арене, особенно в переговорах с США.