Толстой подвел итоги дебатов в ПАСЕ

Страсбург, 3 октября. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой подвел итоги завершившихся дебатов, посвященных незаконным уличным акциям в Москве.

Во время выступления Толстого на балкон зала заседаний пробрался неизвестный, который попытался прервать российского делегата своими выкриками. Он был своевременно удален из здания силами безопасности Дворца Европы.

«Вот и завершились в ПАСЕ дебаты, посвященные митингам в связи с выборами в МГД. Некоторые возлагали на них огромные надежды. Даже буйных на галерку подослали», — прокомментировал этот инцидент сам Толстой в своем Facebook.

Он поблагодарил своих коллег за яркие и точные выступление, особенно выделив Светлану Журову, которая объяснила европейским партнерам, откуда на несанкционированных акциях протеста берутся дети.

«Я думаю, наши аргументы попали в цель, по крайней мере, заставили задуматься многих присутствующих в зале о том, что, возможно, до этого их нагло вводили в заблуждение, да просто манипулировали ими», — заключил Толстой.

По его словам, Россия и дальше будет исходить из общего понимания прав человека, включая право каждого на свободу мнения, рассчитывая, что этот принцип будет соблюдаться не только в РФ, но и Европе. Кроме того, Россия будет принимать участие в работе над системой обеспечения общественной безопасности в странах Совета Европы.

«Только давайте быть честными перед самими собой и откажемся от избирательных подходов. Если никакая европейская страна не имеет права направлять правоохранителей против «мирных демонстрантов», то пусть это касается всех!» — напомнил он.

Напомним, осенняя сессия ПАСЕ проходит с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. В четверг в ПАСЕ организовали дебаты, касающиеся череды несанкционированных митингов, прошедших в Москве этим летом. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обсуждение этой темы является вмешательством во внутренние дела России. Толстой, начиная выступление в зале заседаний ПАСЕ, указал на то, что недопущенные до выборов в МГД кандидаты не соблюли российское законодательство — представили фальшивые подписи и данные умерших людей. При этом Запад пугает мир словами о якобы «отсутствии демократии» в России, которые не имеют под собой основы и являются политикой двойных стандартов. Обвиняя московские власти в применении силы к манифестантам, Запад закрывает глаза на происходящее в других странах, отмечал Толстой.

Летом этого года так называемая «оппозиция» устроила незаконные акции в Москве и согласованный митинг-концерт из-за недопуска их кандидатов к выборам в Мосгордуму, уличенных в фальсификации подписей. У так называемых «независимых кандидатов» в подписных листах было большое количество недействительных подписей, а также автографы мертвецов.

«Оппозиционеры» призывали своих сторонников выходить на улицы и устраивать беспорядки, пишет «Газета.ру». Участники незаконных митингов бросали в полицейских бутылки и куски асфальта. Правоохранители в свою очередь действовали очень аккуратно и гуманно по отношению к провокаторам.

На несанкционированные акции, которые подстрекались в том числе и внешними силами, вышло около 20 тысяч человек. 2,7 тысячи из них были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, которые в течение считанных часов отпустили 2685 человек. Реальные сроки получили только те провокаторы, которые нападали на полицейских.

Федеральному агентству новостей, которое подготовило объемное расследование «Анатомия протеста», удалось установить, что в российские выборы вмешивались иностранные спецслужбы. Особое внимание в материале уделено сотруднику ЦРУ Стивену Секстону, главе службы безопасности американского посольства в Москве. Этим летом он проводил специальные тренинги по организации уличных акций. Мероприятия проходили в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», возглавляемом Навальным.